Projecte pioner sobre educació inclusiva amb docents i estudiants
Demà comença un curs per a quaranta mestres, professors i alumnes. Programa europeu conjunt amb universitats de Romania, Alemanya, Grècia i Itàlia
Els serveis territorials d’Educació i la Universitat de Lleida (UdL) participen conjuntament en un projecte europeu pioner a l’Estat que té com a objectiu formar docents d’Infantil i Primària, personal dels serveis educatius i estudiants d’Educació per millorar les seues competències en educació inclusiva. “S’emmarca en el projecte Ideate, finançat amb fons Erasmus i del qual també formen part universitats de Romania, Alemanya, Grècia i Itàlia”, va explicar el referent d’educació inclusiva dels serveis territorials de Lleida, Gessamina Vallès. “Per primera vegada, unim mestres, professors i estudiants per reforçar un model educatiu totalment alineat amb la Unió Europea”, va valorar.
Els primers passos del projecte es materialitzen en un curs de quatre sessions que combina teoria i pràctica per abordar els principis bàsics de l’educació inclusiva, les competències personals i el benestar docent, la gestió d’una aula amb mirada inclusiva i l’ús d’eines digitals per afavorir la inclusió.
Demà començarà la primera edició, una prova pilot amb vint docents i vint estudiants, però els organitzadors esperen ampliar el projecte a partir del curs que ve amb fins a 140 estudiants i 100 mestres i professors.
En un futur, les cinc universitats europees participants preveuen crear una plataforma digital oberta amb recursos digitals, formació i intercanvi de pràctiques sobre l’educació inclusiva, centrada en l’atenció a alumnes neurodivergents i que tenen necessitats específiques de suport educatiu. El projecte Ideate ha estat un dels disset seleccionats entre 112 propostes presentades a la seua convocatòria. La UdL va iniciar la col·laboració, liderada per la catedràtica Gemma Filella i la titular Agnès Ros. També compta amb la participació de la investigadora en formació Maria Carmona. Per part del departament d’Educació, en formen part la inspectora especialitzada Marta Castellà, la dinamitzadora Patrícia Elvira i Gessamina Vallès. Així mateix, compten amb la col·laboració de l’associació Down Lleida amb el seu referent d’educació, Eva Betsebé.