JUSTÍCIA
203 reconeixements forenses per agressió sexual en un any a Lleida
Aquest tipus d’actuacions van registrar un augment del 23% respecte a les del 2023
L’Institut de Medicina Legal de Lleida va portar a terme el 2024 un total de 203 reconeixements a víctimes d’agressió sexual. Una xifra que representa un augment del 23% respecte al 2023. Així consta en la memòria publicada per l’organisme, dependent de la conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica, en la qual s’inclouen totes les actuacions forenses i que indica que els reconeixements per violència sexual augmenten any rere any. El 2023 hi va haver 165 casos, davant dels 111 d’un any abans o els 72 del 2021.
També hi va haver un lleuger repunt en les intervencions per casos de violència sobre la dona, amb un total de 320. D’aquestes, 274 van ser informes per lesions, un 6% més, i 46 per valoracions psiquiàtriques. Tant les actuacions per agressió sexual com per violència sobre la dona s’inclouen en l’activitat dels forenses en l’àmbit penal, que en el seu conjunt van suposar 4.068 intervencions, la qual cosa implica un augment de l’11% respecte al 2023. Aquí s’inclouen les valoracions psiquiàtriques, que van ser 588, o valoracions de mala praxi mèdica, amb onze informes, dos més que un any abans.
Segons la memòria, els forenses lleidatans van dur a terme 284 autòpsies (sis menys que el 2023), la majoria per causes naturals, amb 141 casos, mentre que en 76 es va dictaminar una mort accidental, deu més que el 2023, i en tres, homicida. En 34 van ser per suïcidi. En una trentena d’autòpsies no es va poder determinar la causa de la mort, segons l’informe. De fet, els forenses van practicar 208 actes d’aixecament de cadàver. Mentrestant, també van augmentar les actuacions en l’àmbit no penal, amb un total de 2.341 el 2024, un 8,4% més. En aquest àmbit s’inclouen els informes de capacitat o d’internament psiquiàtric involuntaris així com les diligències informatives sobre modificació de la capacitat d’una persona i les pericials extrajudicials.
Una altra de les tasques dels forenses és l’assistència als judicis de qualsevol jurisdicció, no només penal, amb 249 el 2024.