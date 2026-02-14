PAERIA
Allau de migrants a Lleida per demanar el certificat d’empadronament
Llargues cues davant de l’Oficina d’Atenció durant tot el matí. Tensió a l’anar-hi la Guàrdia Urbana a última hora perquè se n’anessin els que no podien ser atesos
L’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (OMAC), ubicada a la rambla Ferran, va viure durant tot el matí d’ahir una autèntica allau de migrants que acudien a sol·licitar un certificat d’empadronament. El motiu és l’inici del procés de regularització extraordinària de persones estrangeres que porten almenys cinc mesos residint a l’Estat, que va ser aprovat pel Consell de Ministres el passat 27 de gener. Aquest certificat és el document que els permet acreditar aquesta condició, que és la bàsica per poder acollir-se a aquesta regularització, juntament amb no tenir antecedents penals.
La cua de sol·licitants davant de l’OMAC va començar abans de l’obertura de l’oficina a les 9.00 hores i es va mantenir de forma constant al llarg de tot el matí davant de la contínua afluència de persones, que esperaven sota la pluja. La impossibilitat que totes poguessin ser ateses ahir, ja que l’atenció al públic acaba a les 14.00 hores, va motivar que agents de la Guàrdia Urbana acudissin després de les 13.00 hores per comunicar aquesta circumstància als que llavors eren a la cua. Hi van anar mitja dotzena d’agents i hi va haver moments de tensió, ja que part dels que s’esperaven es negaven a anar-se’n sense tenir el seu certificat d’empadronament.
Tal com va publicar aquest diari, més de 7.000 persones d’origen extracomunitari que resideixen a Lleida poden beneficiar-se d’aquest procés de regularització. Són el gruix dels membres d’aquest col·lectiu que han arribat en els dos últims anys.
La cua d’ahir va ser extraordinària, però des de fa temps és habitual que se’n produeixin. La Paeria ja va informar que des de l’any passat aquesta oficina ha registrat un gran volum de peticions de certificats d’empadronament, tràmit que no requereix una cita prèvia, i n’expedeix una mitjana de gairebé dos mil al mes.
Així mateix, va recordar que a la pàgina web municipal està a disposició de la ciutadania l’expedició automàtica del certificat d’empadronament i, a més, és gratuït. També es pot obtenir a través de la carpeta ciutadana de l’administració de l’Estat.