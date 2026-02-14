La caiguda d’una paret a Torrelameu mobilitza els bombers
Els Bombers han rebut avui a les 15.57 hores un avís urgent al carrer Nou de Torrelameu, després de la caiguda d’una paret d’un habitatge que ha afectar la teulada de la casa contigua.
Una veïna va alertar els serveis d’emergència després d’escoltar l’ensorrament i comprovar els danys. Immediatament es van activar quatre dotacions de Bombers per assegurar la zona i avaluar els possibles riscos. Afortunadament, no s'han registrar ferits ni persones atrapades.
