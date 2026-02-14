EQUIPAMENTS
Aquestes són les propostes dels veïns per reutiltzar la vella estació d'autobusos
S’obrirà el dia 25 amb un termini de tres mesos per presentar projectes que defineixin els seus nous usos. Hauran de tenir en compte les 61 propostes sortides d’un procés participatiu amb 296 veïns
El vell baixador de busos del carrer Saracíbar està més a prop de tenir una nova vida. El 25 de febrer s’aprovarà la convocatòria del concurs de projectes arquitectònics per rehabilitar i definir els futurs usos d’aquest gran equipament públic de 5.400 m2 que quedarà sense ús aquest primer trimestre, quan es preveu inaugurar la nova estació al costat de la de trens. Així ho va anunciar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, des del mateix baixador.
Els participants tindran 90 dies (fins a finals de maig) per registrar les seues propostes, que hauran de sortir de les 61 plantejades per 296 veïns en un procés participatiu. “Segurament, la comissió de valoració no entendria que es fessin propostes alternatives”, va assenyalar Larrosa. Així, el baixador s’haurà de convertir en “un espai multifuncional, que contribueixi a la mobilitat i que sigui obert, accessible, sostenible i integrat a la ciutat”, va explicar. L’edil Roberto Pino va afegir que els veïns van detectar 81 necessitats i van estructurar les seues idees en quatre eixos (vegeu el desglossament).
El concurs planteja intervenir en tot l’edifici, que a més de la planta baixa compta amb una de subterrània i dos entresolats. “Ha de revolucionar el Centre Històric, l’Eix Comercial i el barri d’Instituts-Sant Ignasi, volem que generi una nova centralitat”, va afirmar l’alcalde. Va destacar que el projecte forma part del pla integral del Centre Històric i que l’actual govern municipal el va desencallar el juliol del 2024, quan es va acordar la plena titularitat de l’equipament, abans privat.
Un jurat “professional, transparent i independent” avaluarà les propostes arquitectòniques i designarà unes finalistes que s’exposaran públicament abans que emeti una resolució vinculant. Estarà presidit per l’alcalde i integrat per fins a 11 membres vinculats a l’urbanisme, sostenibilitat, cultura, arquitectura o col·legis professionals.
El guanyador redactarà el projecte per a la posterior execució i els que quedin en segona i tercera posició rebran 4.000 euros cada un. La participació podrà ser a títol individual o en equip, però el responsable haurà de ser arquitecte col·legiat.
El projecte formava part d’un pacte pressupostari entre el govern municipal i Junts. La portaveu, Violant Cervera, va dir que el futur equipament “pot ser un gran pol d’atracció juntament amb el pla de l’estació” i que “ha de donar pulmó al sofriment dels comerciants de l’Eix amb Torre Salses”.