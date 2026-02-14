BARRIS
Els contraris a l’alberg de Balàfia anuncien una protesta cada mes
S’han constituït en una plataforma i ahir es van manifestar tallant el trànsit a la plaça de França. Asseguren que ja han recollit unes 5.000 firmes
Els veïns de Balàfia contraris al projecte de la Paeria d’ubicar a l’antic col·legi Balàfia un hub cívic que inclou un allotjament temporal per a persones sense llar es van manifestar ahir de nou, tallant el trànsit a la rotonda de la plaça de França. S’han constituït en una plataforma, denominada Balàfia Participa, i la seua intenció és convocar una protesta cada mes fins a aconseguir paralitzar aquesta iniciativa. De fet, van afirmar que ja n’està prevista una altra per al proper dia 22. “Això és una marató, no una carrera de cent metres llisos”, va indicar un portaveu.
Berenar reivindicatiu
La mobilització va començar amb un berenar reivindicatiu, amb coca i xocolate, a la plaça de les Magnòlies, on també van recollir firmes entre els assistents. Asseguren que en porten ja més de cinc mil. Després, malgrat que va començar a ploure, es van dirigir cap a la plaça de França, fent sonar xiulets i cassoles i portant pancartes i cartells (plastificats i penjats al coll) amb lemes com “Balàfia decideix, prou imposicions”, “Volem consens veïnal”, “Balàfia vol decidir el seu hub” i “Cites individuals no és tot el barri”, amb referència a l’atenció que ha programat l’ajuntament tres dies a la setmana per resoldre dubtes sobre el hub a les persones que demanin cita. Els manifestants es van situar davant de la rotonda, corejant consignes com “Balàfia decideix”, impedint la circulació de vehicles.
Els integrants de la plataforma van assenyalar que són “complementaris” a l’associació de veïns de Balàfia, per la qual no se senten representats, i van anunciar que pròximament es reuniran amb els representants veïnals dels barris d’Instituts-Sant Ignasi i Templers-Escorxador que estan en contra de la residència temporal per a persones sense llar que també està prevista en un altre hub projectat per l’ajuntament a l’antic convent de les Josefines, al carrer Acadèmia.