L'ajuntament de Lleida revisa l'arbrat del recorregut de la Rua de Carnaval per garantir la seguretat
Protecció Civil diu que dissabte no s'esperen situacions de risc "vital" pel vent però demana no abaixar la guàrdia
L'ajuntament de Lleida està fent tasques preventives de revisió i manteniment de l'arbrat situat al recorregut de la Rua de Carnaval de dissabte a la tarda amb l'objectiu de garantir la seguretat dels participants i assistents. Segons informa la Paeria, aquest divendres l'empresa concessionària del servei de jardineria municipal treballa al carrer Doctora Castells, als Camps Elisis i a l'aparcament de Fira de Lleida, on s'estan retirant branques seques que podrien suposar un risc durant el pas de les carrosses i comparses. A més, al carrer Santa Cecília es talarà de forma urgent un lledoner que, atesa l'acumulació d'aigua dels últims dies i la inclinació que presenta l'arbre, no ofereix prou garanties de seguretat.
La Gran Rua de Carnaval tindrà lloc aquest dissabte a les sis de la tarda. Sortirà des de l'avinguda de les Garrigues/carrer de Santa Cecília, després de la lectura solemne del pregó a càrrec de Sa Majestat Pau Pi. Des d'allà continuarà pel carrer Doctora Castells fins a l'avinguda de l’Estudi General, on girarà i retornarà altre cop per la rambla en direcció als Camps Elisis.
La Rua tornarà a tenir espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda i oferirà un espai tranquil especialment pensat per a les persones que pateixen trastorns de l'espectre autista, a la cruïlla de Santa Cecília amb l'avinguda de les Garrigues. La celebració obligarà a tallar el trànsit a l'avinguda de les Garrigues i el pont Vell a partir de les cinc.
D'altra banda, els actes que s'havien de celebrar dijous i que es van ajornar a causa de l'alerta per vent han estat reprogramats per a aquest dilluns. Són el Carnestoltes al Centre Històric, que es farà a la plaça de l'Ereta a les sis, i la Tupinada popular, el pastís de Carnaval i el Vespreig especial Tupina a partir de dos quarts de set al Pati de les Comèdies.
Protecció Civil assegura que l'episodi de vent de dissabte no és "comparable" al de dijous, però alerta que hi ha risc i demana "no abaixar la guàrdia". Així ho ha dit en declaracions als mitjans el subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, que ha indicat que dissabte no s'espera la caiguda d'arbres o elements estructurals que puguin suposar un risc "vital" per a les persones. Per això, ha concretat, no es plantegen restriccions ni la suspensió general de rues, però sí recomanacions. En aquest sentit, ha dit que l'element que més els preocupa són les rues de Carnestoltes als diferents municipis.
On hi ha més risc per ventada, ha apuntat, és al Pirineu, Prepirineu, l'Empordà, les Terres de l'Ebre i les comarques de Tarragona i Lleida, on es preveuen vents d'entorn dels 100km/h, exceptuant l'Empordà on són superiors de forma habitual.
Així, ha dit, cada cas dependrà de la "singularitat" del municipi, que ha de vigilar en funció de si el vent que bufa és l'esperable en una situació de vent fort o supera els valors. "Entre 90 i 120 km h és on es podrien produir situacions de risc important", ha assegurat. Així, no hi ha una recomanació general de suspensió i serà cada municipi qui haurà "d'afinar" en quines condicions es duu a terme la celebració del Carnestoltes. "Tenim 24h per fer l'ajust adaptat a la realitat de cada municipi", ha apuntat.