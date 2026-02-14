Lleida guanya 2.613 afiliats a la Seguretat Social estrangers
La Seguretat Social va perdre 2.172 afiliats estrangers a la província de Lleida al gener, un descens del 3,76% en relació amb al desembre, fins a les 55.624 persones inscrites segons el ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Tanmateix, respecte al gener del 2025, la província va guanyar 2.613 afiliats, un 4,93% més. En el conjunt de l’Estat, l’afiliació mitjana d’estrangers va baixar al gener en 47.319 cotitzadors, un 1,5% menys respecte al mes anterior, fins a situar-se en 3.038.158 d’ocupats, a prop de màxims.