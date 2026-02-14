SEGRE

El Mercat de les Rebaixes de la Zona Alta reprogramen per als propers dies 19 i 20 a causa del temporal

El Mercat de les Rebaixes de la Zona Alta l'estiu passat.

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Els comerciants de la Zona Alta han reprogramat el Mercat de Rebaixes d’Hivern per als propers dies 19 i 20, després d’haver hagut d’anul·lar la convocatòria inicial prevista per a aquesta setmana per l’alerta meteorològica. Així, el dijous 19 se celebrarà el mercat a la plaça Ricard Viñes i davant dels establiments participants i el dijous 20, només davant dels comerços. El president de l’associació de la Zona Alta, Josep Bellera, va destacar que “arribem a l’edició 24 amb la voluntat de continuar dinamitzant el barri i donar suport al comerç local”.

