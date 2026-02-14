PARTITS
Palau defensa el seu model de ciutat davant un centenar d’empresaris
Celebra un dinar amb l’aforament complet
El PP de Lleida va organitzar ahir un dinar de treball amb prop d’un centenar d’autònoms, empresaris i representants de les principals organitzacions econòmiques de la ciutat en un encontre que va servir perquè el cap de l’oposició a la Paeria, Xavi Palau, expliqués el seu model de ciutat “per sobre d’ideologies i sigles partidistes” i escoltés les inquitudes i necessitats del teixit econòmic i productiu lleidatà.
Durant la trobada, Palau va exposar la seua estratègia per “treure Lleida del pou econòmic en el qual està instal·lada” i va defensar la necessitat de fomentar la inversió privada, així com recolzar els autònoms i empresaris lleidatans, “que són els que creen riquesa i generen ocupació”, va afirmar.
El portaveu municipal del PP va apostar per potenciar la marca Lleida, reforçar les empreses locals, millorar els polígons industrials, impulsar la industrialització i establir relacions estratègiques amb els municipis de l’entorn.
“Lleida ha de ser una ciutat atractiva i segura per viure, emprendre i treballar”, va valorar. Així mateix, Palau va respondre a les qüestions formulades pels assistents en un torn obert de preguntes.
L’acte va comptar amb representants de més de 70 empreses lleidatanes, així com de les principals organitzacions econòmiques del territori: la Coell, la Fecom, l’Associació d’Autònoms, Ap! Lleida, l’Associació Empresa Familiar, el col·legi d’Economistes, PIMEC Comerç, la Federació d’Hostaleria, el col·legi d’API i la Cambra de Comerç.
Una trentena d’empreses no hi van poder assistir a l’esgotar-se l’aforament de la sala, per la qual cosa el grup municipal del PP preveu un segon encontre pròximament.