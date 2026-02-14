JARDINERIA
Plantació de 511 arbres en escocells buits a Lleida
La Paeria ha iniciat la campanya de plantació de 511 arbres per anar omplint escocells buits del carrers. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va visitar els treballs a l’avinguda Madrid, on se n’han plantat 23 de l’espècie Ginkgo Biloba Menhir, de port estret per adaptar-se a les dimensions de la mitjana, a més de ser idonis per al clima de Lleida.
En total, es plantaran 101 arbres a Ciutat Jardí, 67 a Balàfia, 51 a Universitat, 43 a Pardinyes, 43 a Instituts i Escorxador, 31 al Centre Històric, 30 a la Bordeta, 30 a Noguerola-Ferran-Estació-Segre, 29 a Cappont, 25 al parc de la canalització, 21 als Mangraners, 17 al Secà de Sant Pere, 12 a Llívia i 11 al Clot.
Al mes de març se’n plantaran una altra setantena, vinculats a obres a Xavier Puig i Andreu, Pi i Margall, Pius XII, Rosa Parks, Comtes d’Urgell i Artur Mor.