La pluja obliga a desembassar els pantans d’Oliana i Rialb i provoquen que el riu Segre desbordi
Els pantans del Segre, Oliana i Rialb, van iniciar ahir maniobres de desembassament per deixar espai davant l’arribada de més cabal procedent de les pluges al Pirineu i del desglaç aquesta setmana a les cotes baixes. Oliana es va situar ahir en el 97% de les seues reserves, amb 82 hectòmetres cúbics d’aigua, i Rialb, en el 92, amb 370 hectòmetres. A Oliana, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) va obrir el sobreeixidor per laminar 31 metres cúbics d’aigua per segon (2,7 hm3 al dia), mentre que la central hidroelèctrica d’Endesa turbinava 56 m3/sg (4,8 hm3). Rialb va abocar al matí 63 m3 per segon per les comportes de fons que, posteriorment va tancar per obrir el sobreeixidor per on va deixar sortir 25 m3 més 44 per la central.