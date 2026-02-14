Renovació de l’arbrat del pati de l’Escola Sant Jordi per motius de seguretat
L’actuació preveu la tala d’11 pins inestables i la plantació de nou arbres caducifolis més resistents als vents
La Paeria de Lleida començarà aquest dilluns els treballs per renovar l’arbrat del pati de l’Escola Sant Jordi, després que l’Associació de Famílies d’Alumnes del centre demanés una intervenció per motius de seguretat.
L’actuació arriba arran de la inestabilitat detectada en diversos pins situats en un extrem del pati, alguns dels quals presenten una inclinació considerable i risc de caiguda. De fet, al novembre de 2024 ja es va dur a terme una primera intervenció preventiva i, posteriorment, al desembre de 2025, es va encarregar un informe tècnic per analitzar l’estat global de la pineda, després que un exemplar cedís. La zona es va acordonar com a mesura de precaució i, aquesta mateixa setmana, una nova ventada ha fet caure un altre arbre.
Segons les conclusions de l’estudi, la combinació d’arbres massa esvelts, l’exposició directa als vents dominants i la recent acumulació d’aigua al sòl han reduït notablement l’estabilitat del conjunt. A més, les caigudes prèvies han alterat l’estructura del bosquet, fet que n’ha incrementat la vulnerabilitat.
Els treballs previstos inclouen la retirada dels onze pins existents i la plantació de nou arbres caducifolis, triats per la seva resistència i millor adaptació a les condicions climàtiques. Els nous exemplars es distribuiran amb més separació per afavorir-ne el creixement i la vitalitat. Abans de la plantació, es condicionaran els terrenys i s’hi instal·larà el sistema de reg.
La previsió és que les tasques quedin enllestides al llarg de la setmana vinent. Amb aquesta renovació, el centre educatiu disposarà d’un espai d’ombra més segur i confortable per als mesos de més calor.