COL·LECTIUS
Campanya per respectar les places de mobilitat reduïda
Amb cartells que demanen no aparcar en les reservades per a aquest col·lectiu. La Paeria admet que és una infracció habitual
Aparcar en places reservades per a persones amb mobilitat reduïda sense tenir aquesta condició és una infracció relativament habitual a Lleida, motiu pel qual la Paeria ha decidit intervenir en l’assumpte mitjançant una campanya de conscienciació. Es tracta de la segona fase de la iniciativa Les excuses estan fora de lloc que el consistori va iniciar ahir a la Zona Alta repartint fullets entre els ciutadans i comerços que insten a respectar aquestes places d’aparcament perquè siguin utilitzades exclusivament per persones amb mobilitat reduïda que disposin de targeta acreditativa. “No som conscients de la molèstia que genera fer un ús indegut d’aquestes places”, va advertir la tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón, que va reconèixer que aquesta és una infracció que detecten amb freqüència. Per la seua part, el tinent d’alcalde d’Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes, va assenyalar que també han constatat un ús indegut de les targetes per aparcar en aquestes places. “Ens hem trobat casos de gent que té la targeta d’un familiar, però que la utilitza per a ús personal, la qual cosa no s’hauria de fer, però és difícil detectar infraccions d’aquest tipus”, va dir.