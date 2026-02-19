RELIGIÓ
La comunitat musulmana comença el ramadà
La comunitat musulmana va iniciar ahir el ramadà, el mes sagrat en què no poden menjar, beure ni tenir relacions sexuals durant el dia i totes les nits sopen en família. Un dejuni de 30 dies que a tota la província faran aproximadament 54.000 persones.
L’inici d’aquest mes sagrat ha coincidit amb la inauguració del nou oratori de la comunitat islàmica més nombrosa de la ciutat, Ibn Hazm, ubicat a l’avinguda Alacant. Per evitar problemes d’aforament, la previsió dels organitzadors és que les pregàries més multitudinàries, com les nocturnes o les dels divendres, es facin al recinte firal, concretament en un dels pavellons.
L’inici del mes de dejuni musulmà ha coincidit enguany amb l’inici de la Quaresma cristiana després de la celebració de l’Enterrament de la Sardina (vegeu la pàgina 36).