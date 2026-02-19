EMERGÈNCIES
Vuit desallotjats per un incendi al carrer Boters de Lleida
Els Bombers van treballar ahir a la matinada en l’extinció d’un incendi en un bloc de pisos del carrer Boters, al Barri Antic. El foc es va declarar a les 5.09 hores i fins al lloc van acudir set dotacions. L’incendi va calcinar unes golfes i va danyar la teulada de l’immoble, que va col·lapsar parcialment. No hi va haver persones ferides. En el dispositiu també van participar la Guàrdia Urbana, els Mossos d’Esquadra i el SEM. La tècnica municipal va inspeccionar l’edifici i en va ordenar el tancament fins que no es retiri la runa i que es determini l’estat de l’immoble. Els serveis socials municipals han allotjat sis de les vuit persones que havien estat desallotjades. D’altra banda, a les 13.11 hores d’ahir hi va haver un foc al balcó d’un pis de l’avinguda Tortosa, a Pardinyes. Així mateix, va cremar un contenidor d’obra al polígon industrial Camí dels Frares.