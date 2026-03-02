Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El president Arquitectes Tècnics, Josep Torres, afirma que la nova estació d'autobusos suposa “un canvi qualitatiu respecte a l’actual” i que és l’obra pública “més complexa” executada en els últims anys a Lleida, en la qual “l’arquitectura tècnica desenvolupa un paper estructural”. Destaca que la ubicació “té l’avantatge de la proximitat màxima amb la de trens, en- cara que no tingui connexió directa”. Opina que l’aparença és “d’un edifici completament nou”, que “no deixa veure des de l’exterior el dels Docs, relegant-lo a formar part, com si fos un element interior, d’un sector de les andanes i de la sala d’espera”. Això sí, precisa que el projecte ha permès “una rehabilitació en profunditat d’aquesta antiga construcció industrial, que estava molt degradada”, malgrat que li ha comportat “afectacions negatives” per “adaptar-la a la funcionalitat requerida”.

Conclou que “el conjunt estació-estació ha de convertir- se en el node d’intermodalitat que el transport públic requereix” i demana que els operadors adaptin els seus recorreguts perquè no es perdin parades.