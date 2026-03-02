Lluís de la Fuente, president del Col·legi d'Arquitectes: «L’ús i preservar els Docs a la nova estació d'autobusos de Lleida tenen incompatibilitats»
El president del Col·legi d'Arquitectes, Lluís de la Fuente, indica sobre la nova estació d'autobusos de Lleida i la seva ubicació que “en les al·legacions que vam presentar ja dèiem que es perdia l’oportunitat de crear una bona connexió entre el centre i Pardinyes, que queda limitada a les escales de la passarel·la”. Sobre la mobilitat, subratlla que “durant l’obra hem vist que ha anat empitjorant sense que hi hagi busos; quan n’hi hagi tres de seguits no podran ser absorbits per la regulació semafòrica”. Afirma que el millor és que les dos estacions estaran juntes, encara que la seua entitat proposava ubicar la nova als terrenys d’Adif que donen a Roger de Llúria. A nivell arquitectònic creu que “el principal problema és l’ús, que té una incompatibilitat de base amb la protecció patrimonial dels Docs”. Admet que “s’ha fet un esforç en la rehabilitació de les voltes i dels pilars, però que ha estat necessari tirar un pilar i s’ha hagut de col·locar un gran element nou sobre la coberta per substituir-lo, i per temes acústics s’ha construït un fals sostre que tapa part de les voltes”. “El que prevèiem en les al·legacions ha anat a més”, conclou.