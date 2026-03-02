Ramon Grau, president d'Enginyers Lleida, sobre l'estació d'autobusos: «Tenir les dos estacions en un node és el millor»
El president d'Enginyers Lleida, Ramon Grau, assenyala sobre la nova estació d'autobusos de Lleida, que “en principi és positiu que s’hagi fet una rehabilitació de la nau dels Docs, que estava desnonada”, encara que precisa que per motius acústics ha calgut construir un fals sostre que “no permet veure part de les voltes”.
A nivell de mobilitat, considera que una vegada que entri en servei la terminal, caldrà anar ajustant els semàfors, en un procés que qualifica d’“una mica complex”, a causa de la intensitat del trànsit en Príncep de Viana, via que ara també haurà d’integrar el transport urbà associat a l’estació. Subratlla que “no és discutible” que s’hagi ubicat al costat de la de trens, perquè “facilitarà molt els transbords, tant amb els trens regionals com amb els de llarga distància”.
“La conclusió global és que respon bastant bé als criteris actuals, és moderna, millora bastant la situació de l’anterior i integra el patrimoni d’un edifici”, assegura. Afegeix que “els reptes són ajustar la mobilitat exterior” i acaba manifestant que tenir les dos estacions “en un mateix node és el millor”.