La ciutat de Lleida tindrà dos grups més d’I3 i un de primer d’ESO el curs vinent
Segons les previsions d’Educació
El curs 2026-2027 Educació oferirà a la ciutat de Lleida seixanta-quatre grups d’I3, dos més que en l’actual, segons va informar ahir el departament durant el consell escolar municipal previ a l’inici de la preinscripció, que comença demà per a Infantil i Primària i divendres per a l’ESO.
Els nous grups seran en escoles públiques i passaran de 37 a 39, mentre que la concertada es manté en 25. La previsió total de places ascendeix de 1.116 de l’actual curs a 1.319. A primer d’ESO hi haurà un grup més (de 67 a 68), també a la pública (de 42 a 43) i les places s’incrementaran de 1.868 a 1.930.
Educació va informar també que actualment en els tres cursos d’Infantil hi ha 190 grups, tres menys que l’any passat i els alumnes han passat de 3.694 a 3.567. El 2020 eren 4.183. La ràtio en aquesta etapa és de 18,77 alumnes de mitjana (17,87 a la pública i 20,16 a la concertada). A Primària hi ha 401 grups i 9.165 escolars, quan el 2020 eren 413 i 9.645. La ràtio mitjana és de 22,86. A l’ESO els grups s’han reduït de 283 a 280 en un curs i hi ha 8.110 estudiants. La ràtio és de 29 i el 2020 era de 27,20.
D’altra banda, la Fundació Bofill denuncia que el sistema de beques només cobreix el 19% dels 58.475 joves que estudien Secundària postobl igatòria i Programes de Formació Inicial. Si es tenen en compte tots els de 16 a 18 anys, la cobertura és del 15%, però ascendeix a més del 30% entre els que es troben en situació de pobresa. En concret, detalla que en el curs 2024- 2025 n’hi havia 82.688 i van rebre beca un total de 41.597. Per això, reclama a Educació una política pròpia de beques i que afegeixi 134 milions als 77 que rep del ministeri per garantir una beca bàsica a aquest col·lectiu