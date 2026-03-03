SEGURETAT
Interior posa una comissària al comandament de la Policia Nacional de Lleida per primer cop
María Pilar Callejero rellevarà el dia 12 Antonio Royo, el comissari condemnat per assetjament el 2003
María Pilar Callejero Cornao és des d’ahir la primera dona designada per dirigir el Cos Nacional de Policia a Lleida: el ministeri de l’Interior l’ha nomenat comissària provincial, la qual cosa comporta el cessament d’Antonio Royo, el comissari condemnat el 2003 per assetjar una subordinada quan dirigia una unitat dels antiavalots a Gipúscoa. El relleu es farà efectiu el proper 12 de març com a molt tard.
Callejero, comissària des del 2018 i que prèviament havia dirigit la comissaria d’Arrabal a Saragossa i la Brigada d’Estrangeria i Documentació de la Prefectura Superior de Policia d’Aragó, ha estat finalment l’elegida per la direcció general de la Policia per dirigir el cos a Lleida, una demarcació que presenta tres particularitats directament vinculades amb la seua especialitat: una elevada presència de ciutadans (i de treballadors de temporada) d’origen estranger, un alt volum de peticions d’asil i la ubicació al territori del que d’aquí a unes setmanes serà l’últim pas fronterer terrestre de l’Estat espanyol a la Península, el de la Farga de Moles cap a Andorra. Fonts policials criden l’atenció sobre l’entitat d’algunes operacions contra xarxes de tràfic i de migració il·legal que ha dirigit Callejero en els últims anys.
La fase prèvia del procés de selecció de Callejero es va tancar el 14 de febrer passat, encara que la resolució definitiva es va retardar per la dimissió del DAO (Director Adjunt Operatiu) José Ángel González al transcendir que un jutjat de Madrid l’investiga com a presumpte autor d’una violació a una subordinada.
En qualsevol cas, sí s’ha resolt abans que el TSJC (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) s’hagi pronunciat sobre el recurs presentat per la direcció general de la Policia contra la interlocutòria de la Sala del Contenciós que va deixar en suspens l’ordre de cessament de Royo, que ocupava el lloc en règim d’“adscripció provisional”, per falta d’argumentació.
“El malestar que s’ha produït en diferents àmbits institucionals i de la societat civil” al donar a conèixer SEGRE la condemna, assenyalava la resolució del DAO, “repercuteix en l’interès del servei, podent desembocar en un desinterès institucional i social que podria implicar un greu deteriorament de la imatge de la Policia Nacional i una afectació a l’acompliment diari de l’activitat”.
La comissària Callejero ja va rellevar al capdavant d’Estrangeria a Saragossa Royo quan Interior el va destinar a una plaça a l’ambaixada d’Algèria.
Una experta en Estrangeria per a l’única frontera peninsular
María Pilar Callejero Cornao ha dirigit durant els últims set anys la Brigada d’Estrangeria de la Prefectura Superior de Policia d’Aragó. Ara, en la seua primera destinació com a comissària provincial, tot i que va assolir aquest grau el 2018, tindrà entre altres comeses coordinar la vigilància del trànsit de persones per la duana de la Farga de Moles, que des de mitjans d’aquest mes, amb l’obertura d’el reixat entre La Línea i Gibraltar, passarà a ser l’única frontera terrestre de l’Estat a la Península.
EDUARDO BAYONA