INFRAESTRUCTURES
La nova estació d'autobusos de Lleida i la vella conviuran tot un mes, amb poca informació i confusió entre els usuaris
Al baixador del carrer Saracíbar no hi ha informació
La nova estació de busos de Príncep de Viana i el vell baixador del carrer Saracíbar funcionaran de forma simultània durant unes setmanes. Des d’ahir tres operadores (Alsa-Alsina Graells, Solé i Seró i Autocars del Pla) presten servei a la nova, oferint 70 destinacions (vegeu les claus), i la resta segueix a l’antiga.
Al baixador de Saracíbar no hi ha personal ni pantalles informatives, sinó que únicament s’han col·locat cartells a totes les andanes que indiquen la ubicació de la nova estació i les tres operadores que ja s’han traslladat.
Mentrestant, la Paeria ha instal·lat dos carpes als dos accessos de la nova terminal, al costat de l’estació de trens i a Comtes d’Urgell, per informar de les destinacions que ofereix. La previsió és que la resta d’operadors s’incorporin progressivament entre aquest mes i l’abril, quan tancarà el baixador de Saracíbar. L’ajuntament ha convocat un concurs d’arquitectura per rehabilitar-lo i donar-li nous usos.
En el seu primer matí en funcionament, la nova estació va presentar una notable afluència de persones. Si bé molts eren viatgers, també hi havia veïns que volien veure com ha quedat i passejar per les instal·lacions. Malgrat que l’estació es va inaugurar dissabte, encara hi ha operaris treballant a l’exterior i a les escales d’accés al pas elevat.
Horaris i accessos
L’estació obrirà de 5.30 a 22.45 hores els dies laborals i de 5.30 a 22.00 els dissabtes i dies festius. S’hi podrà accedir per la plaça Ramon Berenguer IV i el carrer Comtes d’Urgell.
Els serveis que ofereix
Des d’ahir donen servei a la nova estació les companyies Alsina Graells-Alsa, Solé i Seró i Autocars del Pla. Cobreixen les rutes a Almatret-Maials, Agramunt; Cervera, Barbens Bellaterra, Barcelona, Bovera, Balaguer-Cervera, Balaguer-la Pobla de Segur-Esterri, Ivars d’Urgell, la Seu d’Urgell, la Guàrdia, Menàrguens, Flix-Móra-Tortosa, la Seu d’Urgell-Puigcerdà, Miralcamp, Montagut, Ponts-Solsona, les Borges Blanques, Juncosa, Tortosa, Gijón, Santander i Zamora.
Dos estacions actives
El fet que funcionin simultàniament la nova estació de busos de Príncep de Viana i la vella del carrer Saracíbar pot generar confusió entre els usuaris. La Paeria ha habilitat una carpa a l’exterior de la nova per informar de les destinacions. La previsió és que el baixador de Saracíbar tanqui a l’abril.