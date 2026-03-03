INFRAESTRUCTURES
“La millora és espectacular”
Els primers usuaris de la nova estació de busos de Lleida en destaquen tant el disseny com els serveis. Estrena parcial amb tres operadores per ajustar-ne l’afectació al trànsit
L’accessibilitat i la intermodalitat, els punts forts. “El canvi és espectacular, sobretot a nivell d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, amb ceguesa o problemes auditius”, va assenyalar la directora general de Cimalsa. En la imatge apareix el primer autobús que va sortir de la terminal a les 6.00 hores amb destinació final a Barcelona, quan gairebé no hi havia trànsit. - JORDI ECHEVARRIA
La nova estació d’autobusos de Lleida va entrar ahir en funcionament amb 3 operadores i 70 destinacions. Els primers viatgers van destacar “la millora brutal” respecte al vell baixador del carrer Saracíbar a nivell arquitectònic i de serveis. Tanmateix, el repte serà evitar que l’accés dels busos congestioni encara més el carrer Príncep de Viana.
A dos quarts de sis del matí, la Susana i sis persones més esperaven que s’obrissin les portes de la nova estació de busos de Lleida. Ella va ser la primera usuària a posar un peu a la terminal el dia de la posada en funcionament i agafava un bus d’Alsa per anar a l’aeroport del Prat. Alsa, Solé i Seró i Autocars del Pla són les tres companyies que van començar ahir a donar servei des de Príncep de Viana oferint unes 70 destinacions. Tant la Susana com la resta dels primers viatgers van aixecar la mirada tot just entrar per contemplar les parets, els pilars i les voltes restaurades dels Docs, la zona de taquilles i els plafons que informaven tant de la sortida de busos com de trens. “La veritat és que és un canvi brutal, no hi ha color respecte a la vella estació”, comentaven els viatgers mentre esperaven que obrís la zona d’andanes. “La millora és espectacular, m’agrada molt com ha quedat a nivell arquitectònic, ara hem de conservar-la entre tots”, va afegir la Susana.
“Tant els accessos com el conjunt de l’estació han quedat genial, ha millorat tot el que tenia la vella”, va reconèixer una conductora d’Alsa que es preparava per anar a les Borges. Pocs minuts després de les sis del matí van sortir els tres primers busos amb direcció a Barcelona i mitja hora després n’arribava un altre procedent de Gijón. Encara era negra nit i amb prou feines circulaven vehicles per Príncep de Viana.
El veritable repte per a la mobilitat de la zona, la principal preocupació dels veïns amb la nova estació serà més tard, especialment en les hores punta i al migdia.
“S’ha habilitat un semàfor que regula l’entrada i la sortida de vehicles i que està coordinat amb els del carrer”, va explicar Carmen Ruiz, la directora general de Cimalsa, l’empresa pública que gestiona la nova estació. “S’ha testejat i funciona bé, però sempre es poden fer ajustaments en la regulació del temps i per això fem aquesta posada en marxa progressiva amb tres operadores per corregir errors”, va afegir Ruiz, que també va destacar “la millora qualitativa en confort tèrmic, sonoritat, prestacions i accessibilitat per als viatgers”.