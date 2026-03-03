COMERÇ
Preparatius per al mercat romà de Remolins i Democràcia
Els carrers Cardenal Remolins i Democràcia, a l’Eix Comercial, ja llueixen la decoració per celebrar de divendres a diumenge la vuitena edició del Mercat Romà d’Ilerda. Estan previstes més de cinquanta parades d’alimentació, artesania, sabons i fusteria i també hi haurà food trucks, espectacles de foc, jocs infantils i una desfilada dels Armats dels Dolors. A més, estan programades una xarrada sobre les termes romanes i una interpretació teatral.