SEGRE

COMERÇ

Preparatius per al mercat romà de Remolins i Democràcia

La decoració per al mercat romà. - SCD

La decoració per al mercat romà. - SCD

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Els carrers Cardenal Remolins i Democràcia, a l’Eix Comercial, ja llueixen la decoració per celebrar de divendres a diumenge la vuitena edició del Mercat Romà d’Ilerda. Estan previstes més de cinquanta parades d’alimentació, artesania, sabons i fusteria i també hi haurà food trucks, espectacles de foc, jocs infantils i una desfilada dels Armats dels Dolors. A més, estan programades una xarrada sobre les termes romanes i una interpretació teatral.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking