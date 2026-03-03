A quina estació d'autobusos de Lleida m'he de dirigir?
Depenent de la línia i de l'operador, els usuaris s'han de presentar a l'estació nova o a l'estació vella. Una mica de llum i informació de servei.
La nova estació de busos de Príncep de Viana i el vell baixador del carrer Saracíbar funcionaran de forma simultània durant unes setmanes, tal i com explica avui SEGRE. Des d’aquest dilluns tres operadores (Alsa-Alsina Graells, Solé i Seró i Autocars del Pla) presten servei a la nova, oferint 70 destinacions, i la resta segueix a l’antiga.
Malgrat això, hi ha certa confusió entre els usuaris, molts dels quals no saben si han d'anar a la vella o a la nova. Hem mirat de crear una taula informativa.
Horaris i accessos
L’estació obrirà de 5.30 a 22.45 hores els dies laborals i de 5.30 a 22.00 els dissabtes i dies festius. S’hi podrà accedir per la plaça Ramon Berenguer IV i el carrer Comtes d’Urgell.
Els serveis que ofereix
Des d’ahir donen servei a la nova estació les companyies Alsina Graells-Alsa, Solé i Seró i Autocars del Pla. Cobreixen les rutes a Almatret-Maials, Agramunt; Cervera, Barbens Bellaterra, Barcelona, Bovera, Balaguer-Cervera, Balaguer-la Pobla de Segur-Esterri, Ivars d’Urgell, la Seu d’Urgell, la Guàrdia, Menàrguens, Flix-Móra-Tortosa, la Seu d’Urgell-Puigcerdà, Miralcamp, Montagut, Ponts-Solsona, les Borges Blanques, Juncosa, Tortosa, Gijón, Santander i Zamora.
Dos estacions actives
El fet que funcionin simultàniament la nova estació de busos de Príncep de Viana i la vella del carrer Saracíbar pot generar confusió entre els usuaris. La Paeria ha habilitat una carpa a l’exterior de la nova per informar de les destinacions. La previsió és que el baixador de Saracíbar tanqui a l’abril.