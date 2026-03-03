SEGRE

A quina estació d'autobusos de Lleida m'he de dirigir?

Depenent de la línia i de l'operador, els usuaris s'han de presentar a l'estació nova o a l'estació vella. Una mica de llum i informació de servei.  

Els cartells que es troben al baixador del carrer Saracíbar

Els cartells que es troben al baixador del carrer Saracíbar

Joan Teixidó
Publicat per
Joan TeixidóEcosistema digital SEGRE
Lleida

Creat:

Actualitzat:

La nova estació de busos de Príncep de Viana i el vell baixador del carrer Saracíbar funcionaran de forma simultània durant unes setmanes, tal i com explica avui SEGRE. Des d’aquest dilluns tres operadores (Alsa-Alsina Graells, Solé i Seró i Autocars del Pla) presten servei a la nova, oferint 70 destinacions, i la resta segueix a l’antiga.

Malgrat això, hi ha certa confusió entre els usuaris, molts dels quals no saben si han d'anar a la vella o a la nova. Hem mirat de crear una taula informativa. 

Horaris i accessos

L’estació obrirà de 5.30 a 22.45 hores els dies laborals i de 5.30 a 22.00 els dissabtes i dies festius. S’hi podrà accedir per la plaça Ramon Berenguer IV i el carrer Comtes d’Urgell.

Els serveis que ofereix

Des d’ahir donen servei a la nova estació les companyies Alsina Graells-Alsa, Solé i Seró i Autocars del Pla. Cobreixen les rutes a Almatret-Maials, Agramunt; Cervera, Barbens Bellaterra, Barcelona, Bovera, Balaguer-Cervera, Balaguer-la Pobla de Segur-Esterri, Ivars d’Urgell, la Seu d’Urgell, la Guàrdia, Menàrguens, Flix-Móra-Tortosa, la Seu d’Urgell-Puigcerdà, Miralcamp, Montagut, Ponts-Solsona, les Borges Blanques, Juncosa, Tortosa, Gijón, Santander i Zamora.

Dos estacions actives

El fet que funcionin simultàniament la nova estació de busos de Príncep de Viana i la vella del carrer Saracíbar pot generar confusió entre els usuaris. La Paeria ha habilitat una carpa a l’exterior de la nova per informar de les destinacions. La previsió és que el baixador de Saracíbar tanqui a l’abril.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking