La nueva estación de autobuses de Lleida y la vieja convivirán todo un mes, con poca información y confusión entre los usuarios

La nueva estación de buses de Príncep de Viana y el viejo apeadero de la calle Saracíbar funcionarán de forma simultánea durante unas semanas. Desde ayer tres operadoras (Alsa-Alsina Graells, Solé i Seró y Autocars del Pla) prestan servicio en la nueva, ofreciendo 70 destinaciones (ver claves), y el resto sigue en la antigua.

En el apeadero de Saracíbar no hay personal ni pantallas informativas, sino que únicamente se han colocado carteles en todos los andenes que indican la ubicación de la nueva estación y las tres operadoras que ya se han 'mudado'. Mientras, la Paeria ha instalado dos carpas en los dos accesos de la nueva terminal, junto a la estación de trenes y en Comtes d'Urgell, para informar de las destinaciones que ofrece.

La previsión es que el resto de operadores se incorporen progresivamente entre este mes y abril, cuando cerrará el apeadero de Saracíbar. El ayuntamiento ha convocado un concurso de arquitectura para rehabilitarlo y darle nuevos usos.

En su primera mañana en funcionamiento, la nueva estación presentó una notable afluencia de personas. Si bien muchos eran viajeros, también había vecinos que querían ver cómo ha quedado y pasear por sus instalaciones. Pese a que la estación se inauguró el sábado, aún hay operarios trabajando en su exterior y en las escaleras de acceso al paso elevado.

Horarios y accesos

La estación abrirá de 5.30 a 22.45 horas los días laborales y de 5.30 a 22.00 los sábados y festivos. Se podrá acceder por la plaza Ramon Berenguer IV y la calle Comtes d'Urgell.

Los servicios que ofrece

Desde ayer prestan servicio en la nueva estación las compañías Alsina Graells-Alsa, Solé i Seró y Autocars del Pla. Cubren las rutas a Almatret-Maials, Agramunt; Cervera, Barbens Bellaterra, Barcelona, Bovera, Balaguer-Cervera, Balaguer-La Pobla de Segur-Esterri, Ivars d'Urgell, La Seu d’Urgell, La Guàrdia, Menàrguens, Flix-Mora-Tortosa, La Seu d’Urgell-Puigcerdà, Miralcamp, Montagut, Ponts-Solsona, Les Borges Blanques, Juncosa, Tortosa, Gijón, Santander y Zamora.

Dos estaciones activas

El hecho de que funcionen simultáneamente la nueva estación de buses de Príncep de Viana y la vieja de la calle Saracíbar puede generar confusión entre los usuarios. La Paeria ha habilitado una carpa en el exterior de la nueva para informar de las destinaciones. La previsión es que el apeadero de Saracíbar cierre en abril.