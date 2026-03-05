S'espera un cap de setmana plujós a tota la província de Lleida
Es mantindran les precipitacions a tota la província i baixaran les temperatures
Les pluges han tornat per quedar-se aquest cap de setmana a la província de Lleida. Avui a la tarda es mantindran, seran generalitzades. La cota de neu se situarà a uns 2.000 metres al Pirineu. Pel que fa a temperatures, a la plana començaran a baixar i al Pirineu poden no canviar o tindre algun ascens.
Demà el dia serà ple de precipitacions i a poc a poc la calima anirà a menys. Segons el Meteocat, al llarg del dia variaran d'intensitat de feble a moderada. Al matí serà sobretot a la part sud de la província lleidatana (Garrigues, Segrià, Urgell i Pla d'Urgell) i la tempesta anirà pujant cap al nord (Segarra, Noguera i Solsonès) a la tarda.
Dissabte i diumenge s'esperen pluges a la matinada. Dissabte podrien continuar amb menys intensitat a tota la província, que seran de neu en cotes altres del Pirineu. Diumenge es mantindran alguns xàfecs. Les temperatures baixaran a tota la província.