SUCCESSOS
Denunciat per delicte d’odi per l’agressió homòfoba a l’AgroCarnestoltes a Lleida
És el presumpte autor de les lesions a un estudiant. Els Mossos registren 14 fets per LGBTI-fòbia a les comarques lleidatanes en un any
Els Mossos d’Esquadra han elevat una denúncia per un delicte d’odi contra el presumpte autor d’una agressió homòfoba durant l’AgroCarnestoltes, al campus d’Agrònoms, al jutjat i a la Fiscalia. Segons van confirmar ahir fonts policials, els fets van tenir lloc el passat 19 de febrer i la Guàrdia Urbana va iniciar les diligències en arribar primer al lloc. Les actuacions van permetre identificar el presumpte autor de les lesions a una de les víctimes i, després de passar a mans dels Mossos d’Esquadra, que van denunciar una persona per un delicte d’odi, les diligències es troben ara al jutjat instructor i a la Fiscalia especialitzada. Les mateixes fonts van explicar que un grup va començar a increpar dos víctimes per la forma com anaven vestides, fins que es va produir l’agressió. De moment, els Mossos només compten amb la denúncia d’una de les víctimes.
Segons l’Associació d’Estudiants de les Festes d’Agrònoms, que va publicar un comunicat a través de les xarxes socials, una de les persones agredides va acudir a la barra amb una forta contusió al cap, un tall a una cella i ferides a la boca. Després d’avisar els serveis de seguretat, les víctimes van ser traslladades al servei d’urgències. La UdL, que va felicitar la ràpida actuació dels estudiants davant d’aquests fets, va activar el protocol corresponent d’atenció i protecció a les víctimes d’aquesta agressió.
Des de l’associació estudiantil van condemnar qualsevol tipus d’agressió masclista, racista o contra el col·lectiu LGBTIQ+ i van assegurar que continuaran treballant perquè les seues festes siguin espais segurs per a tothom.
Segons les dades obertes dels Mossos d’Esquadra, el 2024 van registrar 14 fets per LGTBI-fòbia a les comarques lleidatanes, que van suposar delictes com amenaces, coaccions, danys i agressions. En cinc dels casos coneguts per la Policia, els fets van tenir lloc en la via pública i només un es va registrar a través de les xarxes socials. Segons les xifres publicades, el 2023 es van denunciar vuit casos. L’any passat, els Mossos van detenir dos homes per una agressió homòfoba a un jove a Cervera. La víctima, de 24 anys, va patir lesions greus i va estar hospitalitzada.
Augmenten un 18% els fets coneguts per delictes d’odi
En 2024, els Mossos d’Esquadra van tenir coneixement de 65 fets per delictes i infraccions administratives en l’àmbit de l’odi i la discriminació a les comarques lleidatanes. Suposa un augment del 18% respecte a un any abans. A més de les 14 denúncies per LGTBI-fòbia, la Policia catalana va comptabilitzar 29 fets per discriminació per origen, ètnia o raça; cinc per islamofòbia; tres a persones amb discapacitat, i una desena per qüestions d’orientació política, entre d’altres. Més del 90% es van cometre de forma presencial i, per tipus de lloc, la Policia apunta a la via pública, pavellons, parades d’autobús, centres sanitaris o fins i tot en un supermercat.