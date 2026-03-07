UNIVERSITAT
Distinció internacional per a Rosa Poch, catedràtica d’Edafologia de la UdL
La catedràtica d’Edafologia de la Universitat de Lleida (UdL), Rosa M. Poch Claret, serà la primera científica de l’Estat i la tercera dona a rebre la medalla Kubiëna que atorga la Unió Internacional de Ciències del Sòl. L’entrega serà al juny a Nanjing (Xina). El comitè avaluador en destaca “el rendiment sostingut i destacat des que va obtenir el doctorat el 1992” i la seua “extraordinària contribució científica”, amb més de 120 publicacions científiques i diversos llibres. També reconeix la seua tasca en la formació de nous investigadors, amb 12 tesis doctorals dirigides i cursos internacionals de micromorfologia, i el seu paper rellevant en la comunitat científica internacional, com a Chair de la Comissió de Morfologia i Micromorfologia del Sòl de l’IUSS, la seua participació en el Panell Tècnic Intergovernamental de Sòls de la FAO o la seua responsabilitat com a coeditora en cap de la revista internacional Catena.