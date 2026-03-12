SANITAT
Augmenten les agressions a metges
El Col·legi ‘només’ va registrar-ne dos de verbals a Lleida l’any passat, però alerta que “estan infradeclarades” perquè s’han normalitzat. Insults, amenaces i coaccions, la majoria
El Col·legi de Metges de Lleida constata un augment d’agressions a facultatius per part de pacients i acompanyants, sobretot a partir de la pandèmia, i la majoria a doctores als CAP. L’Organització Mèdica Col·legial d’Espanya en va registrar 879 (de verbals i físiques) l’any passat a l’Estat, xifra rècord des de la seua creació el 2010, segons les dades recopilades pels cinquanta-dos col·legis provincials.
A Catalunya van ser 281 i a Lleida només dos de verbals, però “estem convençuts que les agressions estan infradeclarades, fa l’efecte que amb només dos denúncies per part de 2.000 col·legiats les tenim normalitzades, i no ha de ser així”, afirma la vicepresidenta del Col·legi lleidatà, Maria Chiné.
El Col·legi ofereix ajuda psicològica, assessorament legal i acompanyament a les víctimes, que han de decidir si eleven les seues denúncies davant dels Mossos d’Esquadra.
Les agressions a metges es consideren delictes des del 2017, quan van ser reconeguts com a autoritat sanitària. Les penes oscil·len entre 3 i 6 anys de presó, multes i indemnitzacions per responsabilitat civil. Mentre que les físiques “es denuncien sempre”, Chiné lamenta que “les verbals són la majoria i fan el mateix mal, causen molt malestar psicològic”. Assenyala que solen ser amenaces, coaccions, insults i vexacions.
A Catalunya, la majoria dels metges agredits tenen entre 36 i 45 anys (32,7%), dels quals set de cada deu són dones. El següent col·lectiu més afectat són els menors de 35 anys (29,5%), entre els quals sis de cada deu agredides són dones.
Per la seua part, aproximadament la meitat dels agressors són pacients programats, una quarta part són acompanyants i la resta són pacients no programats. El 48 per cent té entre quaranta i seixanta anys, dels quals set de cada deu són homes. En canvi, entre la resta d’edats la majoria d’agressions les cometen dones.
El 44% de les agressions succeeixen a l’Atenció Primària, mentre que un 22% ocorren a l’hospital. Als serveis d’Urgències també se’n registren dos de cada deu. La majoria (73%) són causades per discrepàncies amb l’atenció.