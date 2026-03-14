Comissió de l’Arnau per millorar l’atenció en gestació, part i postpart
Formada per 14 professionals de diverses àrees
L’hospital Arnau de Vilanova ha constituït una comissió territorial de qualitat, drets en salut reproductiva i atenció respectuosa a l’embaràs, part i postpart. Formada per catorze professionals de diferents àmbits i dispositius assistencials, el seu objectiu és “treballar per a la millora de la qualitat que s’ofereix a les dones del territori, basada en el respecte, la pràctica clínica i l’evidència científica més actuals i la protecció dels seus drets reproductius en l’àmbit obstètric”, assenyala l’hospital.
“Aporta un espai de diàleg constructiu que ens enriqueix en benefici de les dones que ens encomanen la responsabilitat d’anar amb compte d’un procés fisiològic capital a les seues vides”, valora la directora clínica territorial del servei, Marta Simó.
Canvi de termes
La comissió ha estat pionera a rebutjar el terme de la violència obstètrica, quant a les conductes de sanitaris que afecten el cos i els processos reproductius de les dones, com el tracte deshumanitzat, la medicalització injustificada i la patologització de processos naturals.
La comissió ho considera “obsolet i poc respectuós, referent a una pràctica clínica antiga amb un enfocament patriarcal que no representa la realitat actual”, de manera que ha acordat per unanimitat no utilitzar-lo i orientar la terminologia en sentit positiu cap al respecte dels drets durant tot el procés assistencial.
L’hospital porta a terme les reclamades obres per renovar la seua àrea de preparació al part, que comptava amb una única sala on vuit dones havien de compartir aquest procés sense intimitat. Ja ha habilitat quatre boxs individuals per a la dilatació i aquest estiu preveu estrenar els cinc restants.