TRADICIONS
Iftar integrador amb gòspel i desfilada de moda àrab
Al voltant de 300 persones es van reunir ahir al pavelló municipal de Cappont per celebrar el cinquè Iftar comunitari per a la convivència, organitzat per Integra Lleida i l’associació de veïns del barri amb l’objectiu d’“atansar cultures” i donar a conèixer aquesta celebració tradicional musulmana, en la qual es trenca el dejuni pel final del Ramadà. Aquest any acabarà la setmana que ve, entre els dies 17 i 18. A més d’un àpat popular, l’acte va comptar amb una actuació del cor Gospel Cappont, dirigit per Màxim Solanes “amb música cristiana i catalana”, i amb una desfilada de moda típica de països àrabs, segons va explicar el president d’Integra Lleida, Mouad Boukaibat. L’antropòloga i historiadora islàmica Aicha Fernández va fer una xarrada i la celebració es va completar amb jocs infantils i sortejos. Per part del govern municipal, hi van assistir els edils Carlos Enjuanes i Roberto Pino.