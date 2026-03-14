Un jove emprenedor posa en marxa el nou espai de restauració del MOU de Pardinyes coincidint amb la Lliga Catalana d'Skateboard
Impulsat per l’Ajuntament de Lleida a través del programa HOME contribuirà a dinamitzar aquest espai de mobilitat, esport i Comunitat
El nou espai de restauració del MOU de Pardinyes ha obert avui les portes amb la gestió d’un jove emprenedor vinculat al programa HOME de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Lleida. El servei, que operarà amb el nom de Flamin Burguers, neix amb la voluntat de convertir-se en un punt de trobada per als usuaris d’aquest equipament dedicat a la mobilitat sostenible i als esports urbans.
La inauguració coincideix amb la celebració al skatepark de Pardinyes de la segona prova de la Lliga Catalana d’Skateboard en la modalitat Street, una jornada esportiva organitzada pel Club Esportiu Patina Lleida amb la col·laboració de Skatia i la Federació Catalana de Patinatge. Durant tot el dia, el nou establiment oferirà ambientació musical per contribuir a dinamitzar l’entorn i reforçar el caràcter social de l’espai.
El tinent d’alcalde Carlos Enjuanes ha subratllat que iniciatives com aquesta exemplifiquen el potencial dels programes municipals per impulsar projectes d’emprenedoria entre la joventut. En aquest sentit, ha destacat que el MOU es consolida com un punt de referència per a persones interessades en la bicicleta, l’skate i altres formes de mobilitat sostenible, amb activitats i serveis vinculats a aquests àmbits.
L’equipament, situat al costat del skatepark, també acull el BiciHub de LaBici i serveix de base per a les activitats del Club Patina Lleida d'Skateboard i de l’escola Skatia. La recuperació de l’espai s’ha dut a terme gràcies al treball de la Brigada Jove dins del programa HOME, amb el suport de l’Institut Municipal d’Ocupació i del Departament de Medi Ambient de la Paeria.