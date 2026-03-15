SUCCESSOS
251 lleidatanes, protegides pel ‘botó’ d’emergència per maltractaments
A Lleida hi ha actius vuit braçalets per localitzar agressors, segons Igualtat. El 55% dels presos per violència de gènere a Ponent són reincidents
El nombre d’usuàries d’un botó d’emergències per poder alertar en cas de patir una agressió masclista no ha deixat d’augmentar els últims anys. Segons les dades del ministeri d’Igualtat, a data de gener d’aquest any, ja són 251 les lleidatanes que són usuàries del Servei Telefònic d’Atenció i Protecció a les víctimes de violència de gènere (Atenpro). En el cas de sentir-se en perill, la dona només ha de prémer un botó i la seua trucada es deriva a un centre d’operacions que gestiona Creu Roja, on hi ha diferents professionals formats en atenció de violència de gènere. D’allà la derivaran a l’atenció que necessiti en aquell moment.
El servei també compta amb un sistema de geolocalització pel qual la usuària pot ser localitzada en qualsevol moment, i la protecció també inclou els seus fills i filles. Està operatiu les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any i sigui quin sigui el lloc en què es trobin les usuàries.
Les mateixes dades d’Igualtat apunten que actualment a Lleida set víctimes de violència de gènere porten un dispositiu actiu de control de seguiment electrònic del seu maltractador. Aquest consisteix en un braçalet telemàtic que geolocalitza l’agressor, que en porta una altra, perquè si se salten l’ordre d’allunyament les víctimes puguin rebre un avís i posar-se fora de perill mentre arriba la policia.
El Consell de Ministres va aprovar recentment un nou contracte per canviar aquests braçalets per turmelleres després de les fallades detectades. Els nous dispositius, a més, tindran una bateria més llarga, una targeta SIM no extraïble i estaran fabricades amb material antivandàlic. Segons les xifres actualitzades de la conselleria de Justícia, el 55% dels 84 presos per delictes de violència de gènere en el Centre Penitenciari de Ponent compleixen condemna per trencament de pena o mesura prèvia, per la qual cosa són reincidents. L’última memòria de la Fiscalia apuntava que el 2024 van ser condemnats 95 maltractadors amb l’agreujant de reincidència a les comarques lleidatanes.
Agressió en ple carrer
La Urbana va detenir la nit de divendres una parella per agredir-se al carrer Magí Morena amb Doctor Fleming. Els fets van ser presenciats per dos persones en ple carrer. L’home està acusat d’un delicte de violència de gènere i la dona, de violència domèstica.
Realitat virtual amb maltractadors a les presons catalanes
La secretaria de Mesures Penals i Reinserció del departament de Justícia i Qualitat Democràtica ha mostrat a Namíbia l’experiència en l’ús de la realitat virtual per als condemnats per violència de gènere a les presons catalanes. El programa, que també s’imparteix a la presó de Lleida, té per objectiu que els presos desenvolupin empatia respecte a la víctima per reduir el seu comportament violent i la reincidència.