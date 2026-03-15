Agredeix el vigilant i danya la porta d’una botiga al robar a Ronda

La Guàrdia Urbana va detenir la nit de divendres un individu acusat d’un delicte de robatori amb violència i danys en un establiment de Ronda. Segons van informar fonts policials, l’home està acusat d’accedir a una botiga al carrer Bisbe Irurita i, després de robar diversos objectes, va fugir agredint un vigilant de seguretat, que va tirar a terra. També va causar danys a la porta al fugir. Poc després, va ser arrestat pels agents.