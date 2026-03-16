Aprovada la pròrroga del servei de neteja i escombraries a Lleida i l’adjudicació del nou contracte
L’extensió de l’actual concessió serà fins el 22 d’abril. La nova està valorada en 260 milions d’euros, un 60% més que l’actual, i preveu augmentar el nombre de treballadors i doblar els vehicles
El ple de la Paeria va aprovar aquest dilluns en sessió extraordinària la pròrroga del servei de neteja viària i recollida d’escombraries des d’avui fins el 22 d’abril i l’adjudicació del nou contracte, que entrarà en vigor l’endemà, tindrà una durada de 10 anys i està valorat en 260 milions d’euros, un 60% més que l’actual concessió. Recaurà en la Unió Temporal d’Empreses (UTE), formada per Romero Polo-Valoriza, que és la titular de l’actual concessionària, Ilnet.
La pròrroga va ser aprovada amb àmplia majoria, amb 22 vots a favor i 5 abstencions dels regidors d’ERC, mentre que la nova adjudicació va prosperar gairebé per unanimitat, ja que l’edil del Comú, Laura Bergés, va ser l’única que es va abstenir. La tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, va destacar que han estat dos anys preparant la nova concessió, que preveu augmentar de 210 a 300 els treballadors i doblar el nombre de vehicles fins els 120. També incrementaran els equips de neteja amb aigua a pressió, crearan 3 equips de neteja per a actuacions immediates i un servei específic de neteja de voreres i escocells. “Els ciutadans notaran la millora”, va assegurar.
La portaveu del PP, Ana Florista, va remarcar que “en neteja els ciutadans no volen explicacions, sinó resultats” i va admetre l’“important increment” econòmic que preveu el nou contracte. Per això, va reclamar “més seguiment, amb control i eficàcia” a la nova concessionària, així com sancionar els ciutadans incívics.
Per la seua part, el portaveu adjunt d’ERC, Juanjo Falcó, va detallar que votarien a favor de la nova adjudicació, però no de la pròrroga de l’actual concessió. “Ja vam dir en el seu dia que jurídicament no podem votar a favor de la pròrroga, realment es pot exigir l’execució forçosa que la llei i el propi contracte preveuen”, va dir Falcó. En resposta, Iglesias li va dir que els serveis jurídics de la Paeria han avalat la pròrroga.
La portaveu de Junts, Violant Cervera, va recordar que el seu grup va plantejar 5 millores per al nou contracte: més control a l’empresa adjudicatària, millorar el reciclatge i implantar contenidors que s’obrin amb clau o xip, millorar la neteja d’espais emblemàtics, posar càmeres per acabar amb el turisme d’escombraries i minimitzar els sorolls. “Ens mereixem una ciutat més neta, ordenada i digna”, va afegir.
La seua homòloga de Vox, Gloria Rico, va dir que votaran a favor “per responsabilitat” tant de la pròrroga com de la nova adjudicació i que “la seguretat i la neteja són prioritaris per a nosaltres”.
Finalment, Bergés va justificar la seua abstenció a la nova adjudicació perquè “hi havia marge perquè l’increment de costos no fos tan elevat” i que hauria de preveure més mesures per augmentar els nivells de reciclatge. El ple també va aprovar la nova relació de llocs de treball de la Paeria d’aquest any amb els vots a favor de PSC i Junts (14), el “no” de Vox (2) i l’abstenció de la resta (11).