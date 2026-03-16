La Paeria de Lleida aprova la pròrroga de la recollida de brossa i l'adjudicació del nou contracte
Entraran en vigor aquest dimarts i el 23 d'abril, respectivament
El ple extraordinari de la Paeria de Lleida ha aprovat aquest dilluns la pròrroga des de demà dimarts de la concessió del servei de neteja viària i recollida d’escombraries, que gestiona Ilnet. Ho ha fet amb els vots 22 a favor de PSC, Junts, Vox i Comú i l'abstenció dels cinc regidors d'ERC. A més, la sessió ha servit per donar llum verda també a l'adjudicació del nou contracte de concessió, que entrarà en vigor a partir del 23 d'abril. El nou contracte de recollida de brossa s'ha aprovat amb 26 vots a favor i l'abstenció del Comú.
En el debat, la tinenta d’alcalde d’Urbanisme, Begoña Iglesias, ha destacat que el nou contracte incrementa el pressupost actual en més d'un 50%, fins a 260 milions d'euros en deu anys. A més, es passarà de 210 a 300 treballadors, es doblarà el nombre de vehicles, s'augmentarà el nombre de contenidors –que tindran xip– i hi haurà brigades d'acció immediata, entre d'altres.
De la seua banda, des d'ERC, han defensat la seua abstenció en l'aprovació de la pròrroga de la concessió dient que l'actual contracte ja preveu l'execució forçosa del servei. En el cas del nou contracte sí han votat a favor.
Per contra, des del Comú s'han abstingut en la votació del nou contracte perquè consideren que no millora la recollida selectiva. La resta de grups confien que la concessió a la nova UTE formada per Romero Polo-Valoriza millori la neteja a la ciutat, tot i que caldrà "fiscalitzar-la".