Augmenten els controls al Centre Històric de Lleida
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de la capital augmentaran la seguretat als matins i les tardes de les zones més concorregudes del centre històric
Aquest dimecres en la reunió de comandaments de la Guàrdia Urbana s'ha acordat que es doblaran els controls de seguretat al Centre Històric de Lleida, zona on l'últim any s'han fet més intervencions segons la Paeria.
La Guàrdia Urbana de Lleida i els Mossos d'Esquadra faran reforços als matins i a les tardes, sobretot a les zones on hi ha més concentracions de persones i incidències com seria el voltant del carrer Veguer de Carcassona i la plaça Josep Solans.
