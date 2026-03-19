Detingut un home a Lleida com a presumpte autor d'un robatori amb violència en una benzinera el 8 de març
El detingut, amb una trentena d'antecedents, hauria assaltat violentament el lloc i fugit. Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor aquest dijous
Un home de 28 anys ha estat detingut com a presumpte autor d'un atracament amb violència a una benzinera de Lleida. El robatori va passar el 8 de març, però l'autor va fugir. Segons els Mossos d'Esquadra, han comprovat que el detingut és un delinqüent amb nombrosos antecedents.
El 8 de març
El diumenge dels fets, l'home hauria assaltat violentament la benzinera del carrer Miguel Hernández de Lleida cap a les 10 del matí. Després d'amenaçar la dependenta i cometre el robatori, va fugir amb un turisme.
Els Mossos d'Esquadra van desmuntar el dispositiu Gàbia, tancant les vies d'escapatòria per on podria passar l'autor dels fets. La recerca no va resultar i la Unitat d'Investigació de l'ABP del Segrià se'n va fer càrrec. En identificar-lo com a presumpte autor, van confirmar que l'home tenia una trentena d'antecedents.
La detenció
La matinada d'aquest dijous, els agents han entrat al domicili del carrer Mossèn Salvador de la capital del Segrià i s'ha detingut el presumpte autor que demà passarà a disposició judicial davant del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Lleida. La investigació continua oberta per descartar la implicació del detingut amb altres fets delictius.