Ferit greu un home al precipitar-se des d’un segon pis a Lleida
Al carrer Acadèmia i va ser traslladat a l’Arnau
Un home va resultar ferit crític aquest dimecres després de caure accidentalment al pati interior d’un edifici del carrer Acadèmia de Lleida, pel que sembla, des d’una altura de dos pisos, segons les primeres informacions. Els serveis d’emergència van rebre l’avís de l’accident a les 12.40 hores i al lloc dels fets, al número 5 del carrer, van acudir els Bombers de la Generalitat, que van fer una obertura d’habitatge perquè els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) poguessin atendre el ferit. El SEM va enviar dos ambulàncies i el treballador va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova en estat crític.Algunes fonts apuntaven a un accident laboral.
El passat dia 6, un operari va resultar ferit de caràcter greu en un accident laboral a Aspa, després de caure per unes escales. El ferit presentava una lesió a l’esquena i també va ser evacuat a l’Arnau. Abans, el 18 de febrer va morir un empleat d’una empresa de construcció després de tenir un accident laboral a Vallobar (Baix Cinca) quan li quedava un mes per jubilar-se.
Balanç
En el primer semestre de l’any passat es van notificar 3.374 accidents laborals a les comarques de Lleida, la majoria dels quals de caràcter lleu, amb 3.345. Aquest tipus d’accidents són els únics que es van reduir, en concret un 3,77%. Els casos considerats greus van augmentar un 15%, amb un total de 23, tots ells traumàtics. Hi va haver sis víctimes mortals, una més que en el mateix període de l’any passat, la qual cosa en termes relatius implica un increment del 20%, segons dades de la Generalitat de Catalunya. Tenint en compte tots els incidents, la sinistralitat a Lleida es va reduir un 3,63 per cent.