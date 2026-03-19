La Guàrdia Civil de Lleida incorpora una unitat mòbil d'inspecció d'armes que es desplaçarà pel territori
L'institut armat gestiona 1.400 cites el 2025 a la demarcació, on hi ha prop de 20.000 llicències d'armes
La Guàrdia Civil de Lleida estrena una nova unitat mòbil d'inspecció d'armes per atendre els tràmits que han de fer els propietaris de llicències d'armes a la demarcació, sobretot per temes de caducitat dels permisos o transferències entre particulars. Fins ara, aquest servei s'oferia de forma presencial i, després de Setmana Santa, està previst que també es desplaci un cop al mes, segons ha indicat aquest dijous el subdelegat del govern espanyol, José Crespín, durant una visita a la comandància. L'institut armat va gestionar l'any passat unes 1.400 cites a la demarcació, on hi ha prop de 20.000 llicències d'armes en actiu. És un nombre que es manté estable, sobretot pel que fa a la caça, però cada cop n'hi ha més de tipus esportiu.
Crespín ha explicat que el nou servei permetrà "guanyar en servei i en proximitat", i que els pròxims dies s'establiran els punts de la demarcació on es desplaçarà la unitat mòbil d'acord amb dues variables: la distància respecte de la intervenció d'armes de la comandància i el volum d'armes censades a la zona.
Un dels primers indrets on podria desplaçar-se la unitat mòbil és la ciutat de Mollerussa, per l'elevat nombre de llicències que hi ha al voltant de la capital del Pla d'Urgell, i també a les Garrigues, segons ha apuntat el tinent coronel de la Comandància de la Guàrdia Civil de Lleida, José Antonio Ángel Gonzalo.
La furgoneta que acull la unitat mòbil d'inspecció d'armes necessita una presa de corrent, per la qual cosa caldrà establir-ne la ubicació amb els ajuntaments afectats. A més, Gonzalo ha detallat que els tràmits més habituals van lligats al pagament d'una taxa que cal abonar al banc, per la qual cosa les poblacions on aniran haurien de disposar d'entitat bancària.
L'agent José Francisco, responsable de la intervenció d'armes de la Guàrdia Civil de Lleida, ha destacat que amb aquest servei volen facilitar les coses als ciutadans que no puguin desplaçar-se físicament a les seves instal·lacions. Per aquest motiu, podran concertar una cita prèvia a través d'un web o per telèfon.
La Guàrdia Civil recorda que l'administració fa un control exhaustiu de la titularitat i de les transferències d'armes. En aquest sentit, quan els titulars deixen d'estar habilitats o traspassen, l'institut armat contacta ràpidament amb els familiars per facilitar el dipòsit de l'arma o el tràmit legal que correspongui, segons ha assenyalat el responsable de la intervenció.