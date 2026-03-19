Illa diu que ja fan “passos” per millorar els salaris
Manté “mà estesa” als docents perquè s’uneixin al pacte amb CCOO i UGT. Admet condicions “difícils” del professorat
El Govern manté la “mà estesa” per afegir-se a l’acord amb CCOO i UGT perquè inclou “passos” per millorar salaris, segons va defensar ahir el president, Salvador Illa, en la sessió de control del Parlament. No obstant, va reconèixer que cal donar més per millorar les condicions de treball del professorat, que va admetre que són “difícils”. “Crec que hem fet passos per millorar (la part retributiva). Se n’han de fer més? Per descomptat que sí. El Govern els farà? Per descomptat que sí”, va assegurar.
Per la seua part, el diputat de la CUP Xavier Pellicer va acusar Illa de “presumir d’arribar a acords” i el va instar a asseure’s a negociar amb USTEC-STEs, el sindicat majoritari del sector de l’ensenyament, i a “escoltar” els docents”, en lloc d’“arribar a acords amb minories”.
Illa va insistir que els docents actualment treballen “en condicions de dificultat que han canviat molt en els últims anys” i va voler deixar clar que tenen “tot el reconeixement del Govern”.
En la seua intervenció no va entrar en detalls sobre la part retributiva que reclamen els sindicats convocants de les mobilitzacions, USTEC-STEs, CGT, Aspepc-Sps i la Intersindical. En canvi, es va centrar més a explicar altres aspectes com la reforma dels centres que són més antics i l’escola inclusiva.
Va detallar que el 26,5% del parc de centres educatius de titularitat de la Generalitat és anterior a l’any 1960, la qual cosa suposa més d’una quarta part, de manera que caldrà adequar-los. A més, va apuntar que 79 centres es troben íntegrament en mòduls i que en 309 en tenen algun. També va reconèixer que l’escola inclusiva “ha canviat la naturalesa” de la tasca dels docents.