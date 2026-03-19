La nova estació d'autobusos ja està quasi operativa: noves companyies, dates claus i parades a Lleida
Es preveu que el 7 d'abril totes les companyies d'autobusos estiguin traslladades a la nova estació. Algunes expedicions fan parada al costat del Campus de Cappont després de diverses reclamacions
La nova estació d'autobusos de Lleida ja es troba quasi opertaiva. A començaments d’aquesta setmana es van incorporar Autocars Morell, Autocars Sàlvia, Marfina Bus, Hife i Eix Bus, mentre que ahir ho va fer Monbus.
Fins ara aquestes operadores feien els trajectes utilitzant com a base el baixador del carrer Saracíbar, però ara s’han afegit a Alsa, Solé Seró i Autocars del Pla, les tres empreses amb les quals es va estrenar la terminal el 2 de març.
Noves parades
Paral·lelament, l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de Lleida informa en la seua pàgina web que diverses expedicions d’Alsa-Alsina Graells efectuen parada urbana al número 3 de l’avinguda de l’Estudi General, al costat del campus de Cappont. Una reclamació que van fer molts estudiants al queixar-se de la distància de la zona universitària de la nova terminal.
Les línies que hi paren són les que connecten Lleida amb Menàrguens, Agramunt-Cervera, Miralcamp, les Borges Blanques, Bovera, Almatret, la Farga de Moles i la Passarel·la-València d’Àneu. D’altra banda, la línia a Barbens i la de Juncosa fan parada al número 2 de l’avinguda Alacant i a l’avinguda Madrid a l’altura de Cavallers, respectivament.
Les claus
Operadores d’inici. La nova estació d’autobusos es va inaugurar el 28 de febrer i va començar a funcionar el 2 de març amb tres operadores: Alsa-Alsina Graells, Solé Seró i Autocars del Pla. La resta continuaven donant servei des del baixador de Saracíbar.
Noves incorporacions. Aquesta setmana s’han traslladat a la nova terminal Autocars Morell, Autocars Sàlvia, Marfina Bus, Hife, Eix Bus i Monbus.
Futurs trasllats. El departament de Territori preveu que a partir del 7 d’abril es traslladin a la nova estació les companyies restants del baixador, que són Miguel Gamon, Empresa Lax, Avanza i les operadores internacionals.