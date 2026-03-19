DISTINCIONS
Premi a la investigació sobre les males herbes
El grup de Malherbologia de la UdL rep el Premi Ciutat de Lleida després de 40 anys de treball. Liderat per Jordi Recasens
El grup d’investigació de Malherbologia i Ecologia Vegetal de la Universitat de Lleida-Agrotecnio va rebre ahir el Premi Internacional Ciutat de Lleida, que la Paeria ha rescatat després de sis anys sense convocar-se, en reconeixement al seu treball científic i de transferència de coneixement durant els últims 40 anys en el camp de les males herbes, aquells vegetals que poden produir danys (però també beneficis) als camps.
El grup, integrat per 7 doctors, 6 doctorands i altres estudiants de màster i grau, se centra a estudiar “el control d’herbes que arriben d’altres continents i s’han convertit en espècies invasores en camps de panís, arròs o arbres fruiters, on poden fer perdre fins al 40% del rendiment”, va explicar el catedràtic Jordi Recasens, que lidera l’equip. També investiguen “les resistències als herbicides que creen algunes espècies pel seu ús continuat”, i “busquem solucions per no dependre exclusivament d’aquests químics, com fer rotacions de cultius o canviar les dates de sembrat”, va assenyalar.
No obstant, “en l’última dècada hem vist que hi ha herbes que aporten beneficis en alguns camps per protegir els terres, incorporant un maneig sostenible,” va afegir.
Recasens es va mostrar “agraït i orgullós del reconeixement a la nostra perseverança i reinvenció”, ja que “entre 2010 i 2020 estàvem al límit, vam haver de generar ingressos per poder contractar doctors que volien continuar investigant amb nosaltres després de publicar la seua tesi”, va explicar. Per garantir la viabilitat econòmica, “hem treballat amb més de 30 empreses amb les quals fem cursos i les assessorem”.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va celebrar que el grup “ha reforçat Lleida en el mapa de la investigació internacional”.