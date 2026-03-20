Un senegalès de Lleida recorre a l’ADN per agrupar els quatre fills
El consolat espanyol a Dakar havia tombat els tràmits al·legant la “baixa fiabilitat del Registre Civil”
Un senegalès establert a Lleida i amb papers de residència en regla ha hagut de recórrer a l’ADN per demostrar que els seus quatre fills ho són i per obtenir l’autorització per reagrupar-los. El consolat espanyol a Dakar havia tombat els tràmits al·legant la “baixa fiabilitat del Registre Civil” i després de posar en dubte “l’autenticitat i fiabilitat de la documentació” presentada per activar el procés. Això, afegia en la seua resolució, “fa dubtar de la veracitat de la filiació i del propòsit del reagrupament”.
Tanmateix, una prova d’ADN efectuada al setembre per un laboratori acreditat “conclou que la paternitat del reagrupant respecte dels quatre menors resulta acreditada”, la qual cosa ha portat el Tribunal Superior de Justícia de Madrid a revocar la resolució del Ministeri d’Afers Estrangers que va denegar el reagrupament de la família. Imposa 500 euros de costes a l’Administració.
EDUARDO BAYONA