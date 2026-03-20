Visites i operacions cancel·lades per la vaga
La nova jornada de vaga de facultatius, convocada per Metges de Catalunya per reclamar millores laborals com el final de les guàrdies de 24 hores, va provocar ahir cancel·lacions de visites a l’especialista i d’operacions no urgents a Lleida, segons un portaveu del sindicat. “L’administració s’ha d’asseure a negociar. Hi ha descontentament general i no pararem. Els perjudicats són els ciutadans”, va indicar. Una trentena de sanitaris es van concentrar davant l’Arnau de Vilanova, amb la presència també de representants del sector concertat, “que encara estem pitjor”. Van xifrar el seguiment de la vaga en el 50% a l’Arnau i el 12-30% a l’Atenció Primària a Lleida, mentre que Salut el rebaixa al 5,3% en el global de Catalunya. Avui es preveu una manifestació a Barcelona, que convergirà amb la dels docents.