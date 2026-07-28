FERROCARRIL
La línia de la costa recobra part del trànsit de trens
Després del robatori de cable que el va interrompre la setmana passada. Part dels trajectes, en bus mentre hi hagi reparacions
Les línies de trens R13 i R14 de Rodalies recuperaran durant el dia d’avui la circulació entre les estacions de Lleida Pirineus i les Borges Blanques, després que la setmana passada s’interrompés el servei entre Lleida i la Plana de Picamoixons per un robatori de cable que va provocar danys en la infraestructura.
El servei ferroviari entre Lleida i les Borges Blanques es prestarà amb cinc trens per sentit al dia i, segons va informar Renfe, es combinarà amb el transport alternatiu per carretera entre Lleida i la Plana de Picamoixons en els dos sentits.
Mentre es portin a terme els treballs d’Adif per a la reposició dels equips danyats en el tram entre les Borges Blanques i Picamoixons, continuarà habilitat el servei per carretera, amb parades intermèdies en el trajecte.
La incidència en la infraestructura es va detectar dilluns a les 23.00 hores i va suposar diversos incendis i “greus danys” en la línia ferroviària de la costa. Davant d’aquesta situació, l’ens gestor va activar un Pla Alternatiu de Transport (PAT) per garantir la mobilitat dels passatgers.
Adif va afirmar que presentaria una denúncia als Mossos d’Esquadra, amb els quals es coordinen per frenar els robatoris en instal·lacions ferroviàries. Les línies R13 i R14 són algunes de les línies més afectades per aquest tipus de delictes.
Retards
D’altra banda, ahir es van registrar retards que superaven els 45 minuts en les mateixes línies R13 i R14, que connecten Lleida amb Barcelona per Valls i per Reus. Les demores es van produir per una “incidència tècnica” entre les estacions de Sitges i Garraf. El comboi avariat es va estacionar en paral·lel amb un altre per traslladar els viatgers. Una hora més tard es va recuperar la marxa dels trens.