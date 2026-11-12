L'acusat de matar un taxista a Lleida diu que no va pujar a cap taxi aquella nit
El processat declara durant el judici a l'Audiència que el ganivet, considerat l'arma del crim, el va canviar per marihuana
L'acusat de matar un taxista a Lleida la matinada del 10 d'abril del 2022 ha negat els fets aquest dijous a l'Audiència de Lleida. El jove ha rectificat la primera declaració davant la jutgessa i ha assegurat que aquella nit va tornar caminant cap a casa després d'una celebració familiar. "No vaig pujar a cap taxi i no el vaig matar", ha afirmat responent únicament a la seva advocada. El noi ha atribuït la primera versió a una confusió de dates i ha situat el trajecte en taxi fins a una benzinera de la Bordeta el dia 1 d'abril i no la nit dels fets. Segons ha explicat, es va trobar amb un venedor de marihuana a qui unes setmanes abans havia donat un ganivet –que les acusacions consideren l'arma del crim– a canvi de droga.
En la seva declaració, el jove ha explicat que la nit del crim celebrava l'aniversari d'un tiet en un bar colombià de l'avinguda Francesc Macià i que després va tornar a peu cap a casa, al final del carrer Alcalde Costa. Ha atribuït la confusió de dates als "nervis" i l'"angoixa" amb què va declarar davant la jutgessa el novembre del 2023, quan feia poques setmanes que havia ingressat a la presó després de ser detingut.
L'acusat també ha reconegut que es va endur dos ganivets de mànec verd de l'escorxador de Mollerussa on havia treballat fins al març del 2022. Segons ha declarat, ja no servien per treballar i l'encarregat li havia donat permís per endur-se'ls, una afirmació que el seu superior va negar durant el judici. El jove ha explicat que es va quedar el ganivet més gran a casa i que va canviar el petit per marihuana amb un home que coneixia com a Ali perquè no tenia diners per pagar-li la droga.
Les acusacions veuen provada l'autoria a través dels indicis
La Fiscalia, que ha mantingut la petició de 22 anys i mig de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament, ha defensat que el ganivet trobat al contenidor proper al lloc dels fets és l'arma del crim i que el conjunt de proves apunta a l'acusat. Ha destacat que l'ADN del jove es va trobar al mànec, que el segon ganivet es va trobar a casa seva i que una petjada de calçat localitzada al taxi és compatible amb unes sabatilles que ell va reconèixer tenir.
La fiscal també ha recordat que el seu telèfon va registrar quatre trucades en una zona pròxima a Blondel vuit minuts abans que el taxi arrenqués i que, tot seguit, l'aparell va deixar de registrar activitat, tot i que l'acusat ha assegurat que mai l'apagava. Segons la Fiscalia, el va desconnectar o el va posar en mode avió per evitar que en quedés enregistrada la ubicació.
La Fiscalia també ha rebutjat que hi hagués cap mòbil relacionat amb conflictes dins la comunitat islàmica. "És una cortina de fum de la defensa", ha afirmat. A més, ha acusat el jove d'haver mentit i d'haver anat adaptant la seva versió dels fets a mesura que avançava la investigació. Segons la fiscal, les contradiccions del seu relat reforcen la resta d'indicis.
Pel que fa a la qualificació dels fets, la fiscal ha sostingut que l'acusat va actuar amb traïdoria i acarnissament, ja que va atacar la víctima per sorpresa i per darrere i la va continuar apunyalant mentre intentava fugir. El taxista va rebre 26 ganivetades, les més greus al cor, la jugular i l'esòfag.
L'acusació particular, que reclama 23 anys de presó, també ha qüestionat el canvi de versió del processat i ha considerat que ha anat adaptant el relat a les proves conegudes durant la investigació. L'advocat ha posat en dubte que hagués canviat un ganivet fet malbé per marihuana i ha assenyalat la contradicció entre haver admès inicialment que havia pujat a un taxi la nit del crim i negar-ho ara. "Tenim el ple convenciment que l'acusat és el culpable dels fets", ha conclòs la representació de la família.
La defensa qüestiona les proves contra l'acusat
Per contra, la defensa ha demanat l'absolució perquè "no s'ha demostrat" qui va matar el taxista. L'advocada ha remarcat que cap dels més de 50 testimonis i pèrits que han declarat durant el judici ha vist l'acusat pujar al taxi, ser al lloc del crim o fugir després de l'agressió.
La lletrada també ha posat en dubte que es pugui identificar el jove en les imatges de les càmeres de vigilància, reproduïdes aquest dijous a la sala. Els enregistraments mostren un home pujant al taxi a l'avinguda de Blondel i, posteriorment, fugint per la travessera d'Extremadura, a tocar del carrer del Sifó. Tot i que els Mossos van assegurar dimecres que la persona que hi apareix coincideix biomètricament amb l'acusat, la defensa sosté que no és el seu representat.
En aquesta línia, l'advocada ha qüestionat que la investigació policial hagi esgotat totes les línies possibles i ha destacat que no es van trobar empremtes digitals ni restes d'ADN de l'acusat a l'interior del taxi. Segons la defensa, l'acusació es basa en indicis i, si el jurat té dubtes raonables sobre l'autoria, ha de dictar una sentència absolutòria. Aquest divendres es lliurarà l'objecte del veredicte al jurat popular perquè comenci a deliberar.
Lleida
El taxista es va intentar defensar i una de les 26 punyalades va arribar al cor
Laura García