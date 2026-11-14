TRIBUNALS
Li demanen 13 anys per violar, gravar i amenaçar l’exparella
L’hauria atemorit amb difondre els vídeos als seus amics
La Fiscalia sol·licita una condemna de 13 anys de presó per a un home acusat d’agredir sexualment la seua exparella i amenaçar-la de difondre els vídeos que li havia gravat sense el seu consentiment mantenint relacions sexuals quan estaven junts. Es preveu que el judici se celebri dijous vinent a l’Audiència de Lleida.
Els fets haurien passat a les Borges Blanques entre desembre del 2023 i juny del 2024. Segons l’escrit del Ministeri Públic, l’acusat va gravar diversos vídeos mentre hi mantenia relacions sexuals, sense el consentiment de la víctima, per posteriorment atemorir-la amb difondre’ls als seus amics. Finalitzada la relació, l’acusat suposadament va acudir a l’habitatge de la dona i la va agredir sexualment. Posteriorment, presumptament li va agafar el telèfon, l’hi va tirar a terra i la va insultar. Per tot això, la Fiscalia l’acusa de cinc delictes: agressió sexual (una petició de vuit anys de presó i vuit més de llibertat vigilada), revelació de secrets (tres anys de presó i una multa de 6.480 euros), amenaces en l’àmbit de la violència de gènere (un any de presó), maltractament en l’àmbit de la violència de gènere (un any de presó) i un delicte d’injúries i vexacions injustes (20 dies de localització). A més, sol·licita que es dictin ordres d’allunyament i de prohibició de documentació, la prohibició d’armes i la de treballar amb menors. En concepte de responsabilitat civil, el Ministeri Públic demanarà que indemnitzi la víctima amb 15.000 euros pels danys morals ocasionats.
L’home va ser detingut pels Mossos d’Esquadra i va passar diversos dies en presó preventiva. Posteriorment, va sortir en llibertat amb càrrecs amb la mesura de prohibició de comunicar-se o atansar-se a la dona.