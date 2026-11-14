La Paeria proposa destinar 80 bicis al lloguer convencional i 20 al de “llarga durada”
L'ajuntament considera aquesta proposta "beneficiosa per a tothom"
El projecte de l’ajuntament d’implementar un servei públic de lloguer de bicicletes, que va avançar ahir aquest diari, podria beneficiar tant els mateixos veïns com les persones que arribin a la ciutat en altres mitjans de transport com el tren o l’autobús. Així ho va assegurar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, que ha assenyalat que un servei d’aquest tipus podria ser viable tenint en compte “el desplegament que hem fet i anem fent de la xarxa de carril bici i de les normes que permeten la convivència de diferents tipus de mobilitat”. Malgrat mostrar-se prudent sobre aquest servei, que el consistori contempla implantar al llarg de l’any que ve, l’alcalde va advocar per escoltar “la comunitat universitària, els professionals que volen utilitzar la bici per anar a treballar, els que consideren que és un bon mitjà de transport i les persones que arriben en autobús o tren que veurien amb bons ulls un servei d’aquestes característiques”.
La proposta de la qual el govern municipal va informar els grups de l’oposició en la comissió de Mobilitat és disposar d’un servei de lloguer amb 100 bicicletes, de les quals 80 es destinarien a lloguer ordinari i estarien repartides en aparcaments pel centre, mentre que les 20 restants serien per a “lloguers de llarga durada”.
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S. COSTA D.